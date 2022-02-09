اليوم السابع
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ضبط القائمة على نشر مقاطع فيديو كاذبة بالمنوفية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:35 م
ضبط القائمة على نشر مقاطع فيديو كاذبة بالمنوفية حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمة على نشر مقاطع فيديو كاذبة بالمنوفية، بعدما تم تداول بإحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو إدعت خلاله إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بمجاملة والد أحد ضباط الشرطة "من قوة مديرية أمن المنوفية" " على خلاف الحقيقة " .. وما أسفر عنه الفحص من عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى صدور قرار لصالح والد الضابط بتمكينه من "عين" كائنة بالعقار المقيم به والد القائمة على بث مقطع الفيديو .. وعقب تنفيذ القرار وقيام والد الضابط بتأجير " العين" لأحد الأشخاص ، قامت أهلية المذكورة بتغيير الأقفال والتعدى على المستأجر وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "القائمة ببث مقطع الفيديو" ، وبمواجهتها أقرت بقيامها ببث مقطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لكسب تعاطف الرأى العام نحوها والتشهير بالطرف الآخر، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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