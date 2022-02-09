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صيدلة حلوان تحصد أفضل كلية فى برنامج التميز بالتعليم الصيدلي 2021

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:08 م
صيدلة حلوان تحصد أفضل كلية فى برنامج التميز بالتعليم الصيدلي 2021 جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان عن حصولها على أفضل كلية في برنامج التميز في التعليم الصيدلي لعام 2021 ، والذي ينظمه سنويا بنك المعرفة المصري بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE) بمشاركة عدد من خبراء التعليم الصيدلي الدوليين، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد الكلية.
 
وقال  الدكتور ممدوح مهدي أن المشاركة المميزة لكلية الصيدلة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الجامعة من خلال برامج مختلفة تواكب تطورات العصر وتساهم في المنافسة بقوة في سوق العمل.
 
و فى هذا السياق تم تكريم الفريق المشارك من قبل الكلية خلال مراسم التكريم التي عقدت أونلاين والتي نظمها بنك المعرفة المصري و knowledge E، وذلك بحضور جان انجل المدير التنفيذي لمجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE). 
 
كما أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية في كلمته الافتتاحية إلي أهمية الاهتمام بالجدارات التي تقدمها برامج التعليم الصيدلي والتي تعد المؤهلات الرئيسية للخريج في سوق العمل، وضرورة التحول للتعليم القائم علي الخبرة والذي يمنح الطلاب مهارات التعامل مع كل تخصصات فرق الرعاية الصحية بكفاءة، وأضاف سيادته أن تكريم فريق الكلية يأتي كشهادة تميز لفريق الكلية المشارك في البرنامج ودليل علي تميز الخدمة التعليمية التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان.
 
جدير بالذكر أن فريق الكلية المشارك تكون من الدكتورة شاهندة محجوب الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم والدكتور هشام رأفت الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتور محمد سعيد ماضي المدرس بقسم العقاقير والدكتورة رغدة عبد المنعم المدرس بقسم الصيدلانيات والدكتورة ولاء بدوي المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية والدكتور محمود إبراهيم المدرس بقسم ممارسة الصيدلة وبقيادة الدكتور سامح سرور عميد الكلية.
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

صيدلة حلوان

ممدوح مهدى

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