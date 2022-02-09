سفير كوريا الجنوبية يشيد بالحضارة المصرية خلال زيارته لمعبد فيلة والمسلة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

عبر السفير الكورى الجنوبى بمصر، هونج جين ووك، إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وآثارها ومعابدها العريقة الممتدة منذ آلاف السنين، وذلك خلال زيارة السفير لـ معبد فيلة والمسلة الناقصة بمدينة أسوان اليوم الأربعاء، على هامش تواجده حاليًا بأسوان.

وقال الأثرى الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، إن مسئولى منطقة آثار أسوان، رافقوا الضيف الكورى، والذى أبدى إعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة.

وأشار مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، إلى أن الأثرى شاذلي على مدير آثار أسوان، قدم شرحاً وافياً عن تاريخ معبد فيلة ومراحل بناءه وإنقاذه من الغرق ضمن الحملة الدولية لليونسكو لإنقاذ آثار النوبة القديمة خلال حقبة الستينات.

وتابع الدكتور سعيد، بأنه قدم للضيف الكورى كذلك شرحا لديانة المعبد والذى كرس إلى عبادة الإله إيزيس، فى حين وقع هونج جين ووك فى سجل الزيارات بمعبد فيله لإبداء إعجابه بالحضارة المصرية وزياراته لمحافظة أسوان.

وأضاف عبد المنعم سعيد، أن السفير زار أيضا المسلة الناقصة، ووجه مدير منطقة اثار أسوان، الدعوة للسائحين الكوريين بزيارة مصر وخاصة المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان يوم 22 فبراير، فى ظل تطبيق الدولة المصرية لكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن محافظ أسوان أشرف عطية، التقى أمس الثلاثاء، السفير الكورى الجنوبى هونج جين ووك، فى مستهل زيارته للمحافظة.