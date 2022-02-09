اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رؤساء الجمهورية و"النواب" والحكومة فى لبنان يشهدون قداس "مار مارون" ببيروت

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:31 م
رؤساء الجمهورية و"النواب" والحكومة فى لبنان يشهدون قداس "مار مارون" ببيروت الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ.ش.أ

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شهد رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي قداس "عيد مار مارون" مؤسس الطائفة المارونية، التي تعد الطائفة المسيحية الأكبر فى لبنان.

حضر القداس عدد من الوزراء وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ولفيف من المسئولين والشخصيات العامة.

وترأس القداس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة مار مارون في الجميزة بالعاصمة اللبنانية (بيروت).. وقبيل القداس أضاء رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي شمعتين أمام تمثال القديس مارون الذي يحمل ذخيرة من جسده.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أصدر قرارا بتعطيل العمل بالإدارات والمؤسسات العامة اليوم بمناسبة عيد مار مارون.. وأن رئيس الجمهورية وقائد الجيش فى لبنان ينتميان للطائفة المارونية.

 


لبنان

مجلس النواب

ميشال عون

نبيه برى

كنيسة مار مارون

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