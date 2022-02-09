اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دبلوماسى روسى: لم نعلن عن أية خطط عدوانية ضد أوكرانيا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:38 م
دبلوماسى روسى: لم نعلن عن أية خطط عدوانية ضد أوكرانيا فاسيلى نيبينزيا
موسكو (أ ش أ)

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أن بلاده لم تعلن عن أى خطط عدوانية ضد أوكرانيا.
 
وأضاف - في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء - : "روسيا لم تعلن أبدا، على أى مستوى رسمي، عن أي خطط عدوانية ضد أوكرانيا".
 
وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، فقد أعلنت كييف والدول الغربية مؤخرا عن زيادة مزعومة في الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.
 
وبدوره أفاد الكرملين بأن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص وأن هذا الأمر لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا، لافتا إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

موسكو

روسيا

اوكرانيا

الازمه الاوكرانيه

الامم المتحده

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