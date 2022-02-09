تنفيذ خطة سكانية بقرى بنى سويف لمواجهة الزيادة السكانية الأسبوع المقبل

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف اجتماعاً بأعضاء وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بحضور قرنى عبد الحليم رئيس الوحدة _مدير إدارة الإحصاءات المركزية بالمحافظة، وباقى أعضاء الوحدة من رؤساء الوحدات المحلية السبع ومسئولى القطاعات والأجهزة التنفيذية والمجالس القومية المعنية وواللجان التنسيقية بالمراكز والشباب المتطوع بوحدة السكان.

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج ورش العمل والاجتماعات التى نفذتها الوحدة على مستوى مراكز المحافظة السبع خلال ألفترة الماضية،للوقوف على متطلبات دعم وتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، فى إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما فى محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

حيث تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ خطة سكانية تستهدف 225 قرية على مستوى مراكز المحافظة، بمشاركة كافة الجهات المعنية والشريكة تحت عنوان "يوم القرية"، وتشمل عقد أنشطة وفعاليات توعوية خاضة بالقضية السكانية وطرق وأساليب مواجهتها ، من خلال تنظيم فعاليات رياضية وقوافل طبية وسكانية ولقاءات جماهيرية توعوية لأهإلى تلك القرى، على أن يتم البدء بقرية اهناسيا الخضراء الأسبوع المقبل .

وأشار"حبش" إلى توجيهات المحافظ بضرورة تكاتف جميع الجهات لمجابهة الزيادة السكانية، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التى تنفذها الدولة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعى المجتمعى بها وخفض معدلات النمو السكانى وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف ، لاسيما فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ضمن الإستراتيجية القومية للسكان 2030.

يذكر أن وحدة السكان قد تم تشكيلها بقرار من محافظ بنى سويف، تحت إشراف النائب بلال حبش، وبرئاسة مدير وحدة السكان بالديوان العام، وعضوية ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان، وذلك فى ضوء توجيهات وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.