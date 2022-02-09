بث مباشر .. أمطار ورياح شديدة البرودة فى الاسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بث مباشر من محافظة الإسكندرية لرصد حالة الطقس الآن، حيث تشهد المحافظة أمطارا غزيرة فى أماكن متفرقة مع رياح وانخفاض فى درجات الحرارة .

وكانت شركة الصرف الصحى قد اعلنت عن رفع حالة الطوارىء، حيث يتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار تبدأ خفيفة صباحا على أن تزيد شدتها مساءا لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث (40-50% تقريبا) على فترات متقطعة.

واعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندريةن رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة

وأكد نافع علي الاستعداد بعناصر الطوارئ وعلي رفع درجات الاستعداد و إنتشار السيارات والبدالات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مشددا علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا .

وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلى التنسيق الكامل مع محافظةالإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.