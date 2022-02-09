اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأربعاء، 09 فبراير 2022 08:00 ص
انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 10 درجات الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء انخفاضا درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطارا خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 0.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة