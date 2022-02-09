انتعاشة سياحية داخل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان .. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لجولة سياحية داخل المركز الثقافى الأفريقى بمدينة أسوان بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى والذى يشهد رواجا سياحيا خلال الفترة الحالية.



وقدمت المهندسة ايرين فايز، مدير عام المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، شرحا وافيا عن المركز ومحتوياته خلال جولة سياحية عبر عدسة "اليوم السابع".



وقالت المهندسة ايرين فايز لـ"اليوم السابع": يحتوى المركز على أركان خاصة بالدول الإفريقية، مشيرة إلى أنه تم تقسيم كل الدول الإفريقية بلوحة خاصة بهذه الدولة، وكل لوحة تضم علم الدولة والعملة الخاصة بها وأهم ما يميزها القبائل الموجودة بها، مشيرة إلى أنه تم تقسيم القارة الإفريقية إلى 4 قطاعات.



وأضافت مدير المركز، أن بعض الدول أهدت المركز الثقافى الأفريقى، مجموعة من المقتنيات الخاصة بها والتى تم وضعها في أماكن مخصصة لها، وأن هناك جزءا لدول شمال وشرق وغرب إفريقيا ، تضم كل دولة لها لوحة خاصة بهذة الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الموارد المائية أنتجت 54 فيلما لـ54 دولة.



ويعد المركز الثقافى الأفريقى شعاعا لثقافة الدول الإفريقية، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.



المركز-الثقافى-الأفريقى



المركز-الثقافى-الأفريقى-بأسوان



المركز-الثقافى-الأفريقى-فى-أسوان



المركز-الثقافى-بأسوان