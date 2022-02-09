المجلس المركزى الفلسطينى يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بفلسطين

كتب : أحمد جمعة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزى رباح إن المجلس المركزي قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين.

وبشأن العلاقة مع الادارة الامريكية، أكد رباح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء، أن المجلس المركزي اعتبر أنها غير مؤهلة أن تكون راعية وسيطة للتسوية مع الجانب الاسرائيلي لانحيازها للأخيرة، مؤكدا على ضرورة التوجه للمجتمع الدولي خاصة لمجلس الامن لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار رباح إلى المجلس المركزي أكد على ضرورة تعزيز وتطوير المقاومة الشعبية والتي أثبتت دورها الفاعل والمؤثر في مواجهة الاحتلال مبينا أن المجلس المركزي ناقش أيضا قضية إنهاء الانقسام وكيفية طي هذه الصفحة السوداء.