القوى العاملة بالأقصر تنفذ تدريبات على الحرف المهنية لتوفير فرص عمل..فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر، فعاليات اختبارات شباب وفتيات الأقصر لدخول دورات تدريبية فى المهن والحرف المختلفة لدخول سوق العمل وفتح مستقبل أفضل للشباب، وذلك بدعم وزارة القوى العاملة ومحافظة الأقصر وبرنامج الأغذية العالمى بمصر.

ويقول عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، إنه جرى البدء فى تدريبات لشباب وفتيات محافظة الأقصر منذ 23 سبتمبر العام الماضي، بين وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمى فى أحد فنادق الأقصر بحضور 5 مديريات، للتعاون على تدريب الشباب على عدد من المهن؛ وهى: "الخياطة – الطاقة الشمسية – التبريد والتكييف – صيانة المحمول"، وتم التجهيز لتلك الاختبارات لدعم شباب وفتيات الأقصر.

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بالفعل جرى البدء فى أول دورة فى 23 يناير الجارى بدورة للطاقة الشمسية ولا تزال مستمرة وتنتهى فى 28 فبراير الجارى، ويتم حالياً اختيار المتدربين اللائقين للدورات المقبلة فى الخياطة وصيانة المحمول، بجانب التجهيز لدورة طاقة شمسية جديدة، لخلق فرص عمل للشباب أو بالحصول على قروض لفتح المشروعات الخاصة بهم، موجهاً الشكر للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، على اتاحة تلك الفرصة لشباب الأقصر، كما أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يقدم الدعم الكامل للمديرية لتوفير كل المتطلبات لخدمة تلك التدريبات لدعم الشباب والفتيات بالأقصر.

ومن جانبه، قال ريمون إسحاق منسق ميدانى لبرنامج الأغذية العالمى بمحافظة الأقصر، إنه بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالأقصر، أنه تم عمل مجموعة من المقابلات الشخصية لاختيار مجموعات من الشباب بالمدن والقرى، للتدريب على مجموعة من الحرف والمهارات عبر تدريبات فى الخياطة والتفصيل والطاقة الشمسية والتبريد والتكييف وصيانة المحمول، وذلك للعمل على خلق فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تدريبهم بعدد ساعات معينة معتمدة من وزارة القوى العاملة ليكونوا مؤهلين لسوق العمل.

وأضاف ريمون إسحاق لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستعانة بمنهج متكامل للتدريب الحرفي ليكون الشاب قادرا على الإلمام بكافة المهارات والخبرات لدخول سوق العمل فى مجاله بكل قوة، حيث إنه توجد 4 ورش تدريبية للشباب تهدف لرفع مهارات وقدرات الشباب، بجانب إيجاد فرص عمل فى تلك المهارات لهم بالمجتمع، بتوفير المواد والأدوات كدعم لهم لكى يستخدمونها فى عملهم بالمستقبل، بجانب شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد باجتيازهم للدورة التدريبية بنجاح.



القوى العاملة بالأقصر تنفذ تدريبات للشباب والفتيات فى الحرف المهنية (1)



القوى العاملة بالأقصر تنفذ تدريبات للشباب والفتيات فى الحرف المهنية (2)

