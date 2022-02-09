القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب هواتف آيفون من لندن

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري قادم من لندن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن في صالة الخدمة المميزة، أستوقفت نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش الحقيبة "الهاندباج"، فوجد كمية من الهواتف المحمولة ماركة "iPhone"، قام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد جمال فرج وأحمد عطا الله باستكمال التفتيش اليدوي تحت إشراف ياسر إبراهيم رئيس القسم، وبلغ إجمالي المضبوطات 20 هاتفا محمولا ماركة iPhone متنوع الموديلات.

أمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.