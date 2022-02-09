العثور على جثتي رجل وزوجته في حالة تعفن داخل منزلهما بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، على جثتين لرجل وزوجته، في حالة تعفن داخل شقتهما بمنطقة عثماثون، بالشيخ زايد التابعة لدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد الشناوى، مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، أخطارًا يفيد بإبلاغ الأهالي عن وجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق السكنية بمنطقة عثماثون، بالشيخ زايد واحتمالية وفاة ساكني الشقة، وعلى الفوراتتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث، لفحص البلاغ، وعقب فتح الشقة، عثروا على جثة رجل وزوجته، في حالة تعفن.

وعقب العثور على الجثتين المتوفين وهما عماد أحمد محمد، 47 عامًا، وزوجته هنادي شاكر عبدالعزيز، 45 عامًا وتحفظت الشرطة عليهم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.