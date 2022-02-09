الصحة العالمية: نشجع الإنتاج المحلى للقاحات كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن هناك 10 لقاحات فقط تم اعتمادها من حوالى 192 لقاحا، وهى ليست كافية لتغطية الطلب عليها، وخصوصا بالنسبة للدول النامية.

وقال، إن اللقاحات تم تطويرها بشكل سريع، ولكن لم يؤثرعلى جودتها، ولكن من المهم أن نوفر العدد اللازم من اللقاحات ونحتاج للمزيد منها، لأن معدل توفير اللقاحات فى اقليم شرق المتوسط الــ 22 لم تصل إلا لتطعيم 60% من سكانها لبعض الدول فقط، وهناك 6 بلدان منهم لم تصل الى 10% فقط من سكانها، ونشجع الدول على انتاج اللقاحات فى بلدانها، والانتاج المحلى للقاحات، لتحقيق هدف تطعيم 70% من السكان بحلول منتصف عام 2022.

وأضاف، الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، إن المنظمة قامت بتقوية الشراكات التى كانت قائمة، وخلقت شراكات جديدة، وتغلبنا على العديد من التحديات من توفير الموارد المالية، ورفع الوعى، ورفع مستوى الباحثين، ورفع ثقافة المجتمع، حيث أن ثقافة المجتمع قفزت الى مستويات عالية، ورفع كفاءة ومهارة العاملين الصحيين، وشراء كافة الاجهزة والمعدات لتقوية النظم الصحية، وانشاء المختبرات والتشخيص السريع للفيروسات، وعلينا جميعا تقدير دور الأفراد فى المجتمع، ودعم العاملين الصحيين.

وأوضح، إن للاعلام دور كبير فى عدم نشر الشائعات، والتاكد من المعلومات التى يتم نشرها، وتمكنا من الوصول إلى العديد من الدول باللقاحات، ووسائل وطرق التشخيص ورفع المستوى الصحى للكثير من الدول.