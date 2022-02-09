السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل مواطن بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، متهما بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بقتل مواطنا بأسلحة نارية وبيضاء اثر خلافات بينهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين ، وأمانة سر فلبس صبحى.



تعود أحداث القضية رقم 36782 لسنة 2013 جنايت مركز شرطة بلبيس، ليوم 21 أكتوبر، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم حسين ع أ ال، مقيم بقرية العدلية مركز بلبيس، و4 آخرين سبق محاكمتهم، بأنهم و{خر مجهول الهوية قد قتلوا المجني عليه ا م عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتوجهوا إلى المكان الذي ايقنوا سلفًا وجود المجني عليه به، وما أن ظفروا به حتى أطلق الثالث عيارًا ناريًا صوبه من سلاح ناري (فرد خرطوش).



وتبين من أمر إحالة أن المتهم الأول قد أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن (مسدس)، وطلقة واحدة لذات العيار، وأحرز كذلك بغير ترخيص سلاح أبيض (خنجر).



وتبين من التحريات أن المتهمين قد قتلوا المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهم وبينه، وبالعرض على النيابة العامة قررت احالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.







