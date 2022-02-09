الخارجية الأمريكية: محادثات فيينا مع إيران فى مرحلة حاسمة

واشنطن (أ ش أ)

أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على إيجاد سبيل للعودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.

وذكرت الخارجية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن أن محادثات فيينا مع إيران وصلت إلى مرحلة حاسمة ، مشيرة فى بيانها إلى أن اتفاقا يعالج المخاوف الأساسية لجميع الاطراف يلوح في الأفق.

وحذرت الخارجية الأمريكية من أن التقدم النووي الإيراني سيجعل من المستحيل العودة إلى الاتفاق.

وكانت المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، قد استؤنفت أمس الثلاثاء، في فيينا في وقت قال فيه مسؤول روسي إن "نص الاتفاقية جاهز ويتطلب الأمر 5 دقائق متبقية للعمل".

وتجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.

وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.