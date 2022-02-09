الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة يبحثان التوصل لإطار عمل مشترك بشأن قضايا السلام والأمن

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بحث مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي ، مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا مارثا بوبي، سبل التوصل لإطار عمل مشترك بشأن قضايا السلام والأمن.

وقال مفوض الأمن الأفريقي بانكول - عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" إن المباحثات تناولت تعزيز التشاور ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك سبل التوصل لإطار عمل مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن قضايا السلام والأمن.

في سياق آخر، قدم مفوض الأمن الأفريقي التهنئة للسيدة فيونا لورتان التي عُينت مؤخراً نائبا للممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال، مشيراً إلى أهمية مهام عملها إزاء دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.