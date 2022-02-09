اليوم السابع
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الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته إثر الإصابة بكورونا.. وتسجل 668 شهيدا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:39 م
الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته إثر الإصابة بكورونا.. وتسجل 668 شهيدا الشهيد الدكتور إبراهيم حسين استشاري أمراض النساء
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور إبراهيم حسين محمد سامي استشاري أمراض النساء والتوليد بالمحلة الكبرى والذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أن تسجيلها 668 شهيدا منذ بداية جائحة كورونا.
 
وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، أمس الثلاثاء، كلا من: الشهيد الدكتور عصام حمزة المغازي، استشاري الأمراض الصدرية و مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة و مدير البرنامج القومي لمكافحة الدرن سابقا و رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن وامراض الصدر، والشهيد الدكتور نبيل إبراهيم صبري أستاذ طب و جراحة العيون بطب الإسكندرية بعد وفاتهما إثرالإصابة بكوڤيد 19.
 
وأعلنت نقابة الأطباء، عن تقديمها منذ بدء جائحة كورونا الدعم لعدد 423 أسرة لشهداء الأطباء بمبلغ إجمالي 18 مليون و993 الف جنيه، وهذا بخلاف الدعم المقدم إليهم من اتحاد المهن الطبية، وجددت مطالبات نقابة الأطباء بحقوق شهداء الأطباء في معاش استثنائى وتعويض مادى ومعنوى مناسب لأسرهم و كذلك بدل عدوى مناسب لجميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.
 
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نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء الفريق الطبى

شهداء الفرق الطبية

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