الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته إثر الإصابة بكورونا.. وتسجل 668 شهيدا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور إبراهيم حسين محمد سامي استشاري أمراض النساء والتوليد بالمحلة الكبرى والذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أن تسجيلها 668 شهيدا منذ بداية جائحة كورونا.

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، أمس الثلاثاء، كلا من: الشهيد الدكتور عصام حمزة المغازي، استشاري الأمراض الصدرية و مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة و مدير البرنامج القومي لمكافحة الدرن سابقا و رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن وامراض الصدر، والشهيد الدكتور نبيل إبراهيم صبري أستاذ طب و جراحة العيون بطب الإسكندرية بعد وفاتهما إثرالإصابة بكوڤيد 19.