ارتفاع وفيات الطرق فى أمريكا.. و"CNN": أكثر من 31 ألف ضحية خلال 2021

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفعت وفيات الطرق في الولايات المتحدة بأعلى معدل في التاريخ المسجل وأصبحت اخطر وسيلة للتنقل خلال جائحة كورونا، وفقا لشبكة سي ان ان.

قالت الشبكة ان طريق "ماريلاند 210" الممتد مع تقاطعات تجارية وسكنية مزدحمة جنوب واشنطن يسميه البعض "طريق الموت" في إشارة الى عشرات الحوادث المميتة خلال العقد الماضي.

التقطت كاميرات المراقبة على الطريق أكثر من 12 الف مركبة تعدت السرعة المسموح بها المقررة بـ 55 ميل في الساعة واعلى سرعة سجلت العام الماضي 149 ميل في الساعة، كانت آخر حالة وفاة على "طريق الموت" منذ حوالي أسبوعين، عندما تسبب تصادم خلفي في اشتعال النار في مركبتين.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، قتلت حوادث السيارات ما يقدر بنحو 31720 شخصًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة 12% عن نفس الفترة في عام 2020، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وتقول السلطات إن هناك حالة وفاة واحدة لكل 18 شخصًا في المستشفى وكل 400 مصاب في حوادث النقل.

أثناء انخفاض القيادة في وقت مبكر من الوباء ، وصلت السيارات إلى سرعات غير متوقعة في السابق حيث أفرغت الطرق المزدحمة من حركة المرور. رفض العديد من الركاب ربط حزام الأمان. ثبت أن عددًا متزايدًا من السائقين المتورطين في حوادث التصادم إيجابية بالنسبة للمواد الأفيونية والأدوية الأخرى.

الآن عدد الأميال التي يقودها الأمريكيون يوميًا في ازدياد مرة أخرى. يقول المسؤولون إن الاتجاهات المتهورة مستمرة.

قال وزير النقل بيت بوتيجيج الأسبوع الماضي "هذه أزمة وطنية" ، معلنا عن خطة لجعل الطرق والسائقين والسيارات أكثر أمانا"، وتدعو الخطة إلى تشجيع القيادة الآمنة.