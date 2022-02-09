اليوم السابع
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إزاى تحمى طفلك من خطر الإصابة بمرض السكر؟

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:00 ص
إزاى تحمى طفلك من خطر الإصابة بمرض السكر؟ مرض السكر عند الاطفال-صورة ارشيفية
نهير عبد النبى

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مرض السكر من الأمراض الشائعة بين كبار السن ولكن قد يعانى منها الشباب والأطفال أيضا، وقد يصاب به الأطفال نتيجة الأمراض الوراثية أو نتيجة الإكثار فى تناول الحلويات وغيرها من العوامل التى تزيد من خطر الأصابة به.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic هناك بعض النصائح لحماية الأطفال من خطر الاصابة بمرض السكر وهى:

1:كن أكثر نشاطا، اذهب للتنزه أو العب الكرة أو اذهب إلى الحديقة، حيث  يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط يوميًا.

2:إدارة الوزن، إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن ، فقد يقلل فقدان الوزن من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

3:قلل من السكر، قلل من العصائر والمشروبات المحلاة بالسكر.

4:قدم وجبات خفيفة صحية، ركز على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

5:الحد من وقت النظر إلى الشاشة، حيث  يتضمن ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف.

5:تناول العشاء كعائلة، اترك التلفزيون مغلقًا.

6:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ، كما انها تعمل على انقاص الوزن فى حالة الاصابة بالسمنة المفرطة.


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