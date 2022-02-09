إدارة شبرا الخيمة التعليمية تكرم المعلمين أصحاب المبادرات الخلاقة والأداء المتميز

القليوبية - إبراهيم سالم

كرم هشام العتموني مدير الإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، عددًا من المعلمين والمعلمات، تقديرًا لمبادراتهم الخلاقة والمتميزة في إحداث أثر إيجابي على البيئة التعليمية.



وجاء هذا التكريم ضمن سلسلة من التكريمات التي تنظمها التربية والتعليم تقديرا لجهود المعلمين المبذولة وعطائهم المتميز ومبادراتهم الخلاقة ووفاء لمكانة المعلم والمعلمة في المجتمع وتحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في تطوير العملية التعليمية.



ومن جانبه قال هشام العتموني مدير الإدارة التعليمية في شبرا الخيمة، إن هذا التكريم جاء لتحفيز كافة المعلمين والمعلمات علي بذل المزيد من الجهد في أداء عملهم ورسالتهم السامية في العملية التعليمية، مضيفا أنه يجب أن يكون المعلم قدوة حسنة للأجيال القادمة في كل سلوكياته المهنية وتصرفاته وأخلاقه لأنه يربي الأجيال التي تستطيع أن تنهض بالمجتمع في كافة المجالات ويعمل علي رسالة عظيمة وهى بناء الإنسان التي تعد هي أعظم رسالة.