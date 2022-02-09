أمشير بدأ فى الإسكندرية.. وتوقعات بأمطار خلال الساعات القادمة.. لايف

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث شهدت المحافظة زيادة فى شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مع انخفاض درجات الحرارة، وسجلت الإسكندرية اليوم 16 درجة فى العظمى و11 درجة فى الصغرى،وذلك مع بداية شهر أمشير و الملقب ب "أبو الزعابيب" لأنه يتميز بتقلبات جوية حادة وبه 10 أيام من الرياح الشديدة المحملة بالأتربة .

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندريه أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحب ذلك نشاط للرياح، مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط 70-80 كم / ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3.5 - 5.5 امتار، أيضا هناك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا .

وقد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع درجات الاستعداد، و تنتشر السيارات والبدلات اعتبارا من اليوم الأربعاء ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، كما تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع.



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