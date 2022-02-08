60 مليون امريكى طالبوا بالاختبارات المجانية لكورونا بالمنازل

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سجل الموقع الالكترونى الذى أطلقته الحكومة الامريكية لتوزيع عبوات الاختبارات السريعة المجانية لفيروس كورونا المستجد داخل المنازل اكثر من 60 مليون طلب منذ اطلاق الموقع فى شهر يناير الماضى فى خطوة تهدف الى الحد من انتشار الفيروس المستجد ومتحور اوميكرون المعروف بسرعة انتشاره.



وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الامريكية ان الموقع الالكترونى قام بالاعلان عن تحديد اربعة اختبارات مجانية لفيروس كورونا لكل اسرة بعد تسجيل اقبال متزايد من قبل الملايين من الامريكيين للحصول على هذه الاختبارات المجانية عقب اعلان الرئيس الامريكى جو بايدن عن توزيع 500 مليون عبوة مجانية لاجراء الاختبارات منزليا على الاصابة بفيروس كورونا فى شهر يناير وتدشين موقع الكترونى يمكن من خلاله تقديم طلبات للحصول على هذه العبوات المجانية من خلال الصيدليات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة بالرعاية الصحية فى جميع الولايات الامريكية.



وأعلن الموقع انه هذه العبوات تم بالفعل البدء فى توزيعها من خلال الخدمات البريدية الامريكية وان توصيلها لاصحاب الطلبات يتم بدون مقابل مصاريف للشحن او دفع ثمن العبوات ولكن فقط من خلال العنوان البريدى وتوفير بعض البيانات الشخصية.



وأضاف الموقع انه فى حالة تعثر طلبات هذه الاختبارات من خلال الموقع الالكترونى، فيمكن لمن يرغب فى الحصول على هذه العبوات التواصل على خدمه للخط الساخن للخدمات البريدية وان توصيلها يستغرق ما بين سبعة الى 12 يوما حسب سهولة العنوان البريدى.



وكانت المتحدثة باسم البيت الابيض جين باسكاى قد أعلنت ان هذه العبوات المجانية سيتم توزيعها من خلال الموقع الالكترونى او الخط الساخن للخدمات البريدية بعد توافر كميات كبيرة منها وموافقة هيئة الدواء والغذاء الامريكية عن مختلف الانواع لاجراء الاختبارات السريعة بالمنازل والتى بالرغم من اختلاف تقنياتها، الا انها نسبة فعاليتها تعتبر واحدة، وذلك فى خطوة تهدف منها الاداراة الامريكية الى تسريع عملية الوصول لنتائج سريعة للكشف عن الاصابات بالفيروس المستجد وخاصة اوميكرون ومواجهة الارتفاع الحاد فى نسبة الاصابات فى الفترة الاخيرة.