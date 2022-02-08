اليوم السابع
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23 مرشحا على مقعد نقيب المهندسين بالقوائم النهائية لانتخابات التجديد النصفى

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:50 م
23 مرشحا على مقعد نقيب المهندسين بالقوائم النهائية لانتخابات التجديد النصفى انتخابات نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من تلقى التنازلات والطعون، ومن المقرر أن يتم بدء برنامج الدعاية الانتخابية للمرشحين ولمدة 18 يوما، وتضمنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للمهندسين 23 مهندسا.
 
وأوضحت لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.
 
وأشارت إلى أن يوم الجمعة 4 مارس 2022 سيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.
 
وخصصت نقابة المهندسين رابطا للاستعلام إلكترونيا عن اللجان الانتخابية تسهيلا على المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الانتخابية على مستوى الجمهورية، طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.
 
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المرشحين على مقعد نقيب المهندسين

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