20 صورة ترصد استمتاع سياح العالم بالحضارة الفرعونية والمعابد الأثرية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع" فى 20 صورة استمتاع وبهجة الأفواج السياحية من حول العالم بزيارات المعابد الفرعونية التاريخية لملوك وملكات الأسر المصرية القديمة، حيث تشهد محافظة الأقصر موسما سياحيا شتويا مميزا وإقبالا للسياح من دول العالم للاستمتاع بالطقس المميز والدفئ الشتوى بالأقصر بجانب مشاهدة عظمة الحضارة المصرية القديمة.

ويقول الدكتور فتحى ياسين مدير آثار مصر العليا، إن المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، تشهد حركة من توافد السياح من دول أمريكا وروسيا وبلجيكا ورومانيا وفرنسا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية، وسط بهجة وفرحة كبيرة بالطقس المميزة فى عاصمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تسير زيارات السائحين بصورة طبيعية تماماص والمعابد تفتح أبوابها أمام الأفواج السياحية من الصباح الباكر، وتستقبل عددا من الزوار الأجانب والمصريين وتتوافد الأفواج بالآلاف من الزوار بصورة مميزة للغاية تؤكد على نجاح الموسم السياحى هذا العام بالمحافظة.

ويضيف الدكتور فتحى ياسين، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الطفرة السياحية تأتى فى ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيدى مصرية خالصة، وكذلك عشق السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية، حيث تزداد أعداد السائحين بالكرنك بعد نجاح أكبر حدث عالمى العام الماضى فى محافظة الأقصر لإفتتاح المشروع القومى الأهم فى الأقصر وهو "إحياء طريق الكباش الفرعونى".

ويقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إن الأقصر تشهد الإقبال الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، لزيارة معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد الملكة حتشبسوت، حيث تتوافد الأفواج السياحية للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى الأقصر، والتى تشهد أكبر خطة للتطوير والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، وبإشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث تم بالكرنك ترميم وتجميل وإظهار ألوان جدران أعمدة صالة الأعمدة الكبرى، وانتهت المرحلة الثانية لترميم 48 كبش بالفناء الأول بالمعبد، ويتم العمل فى مشروعات كبرى داخل المعبد حالياً وأبرزها التجميل إستعداداً للحفل العالمى المنتظر لإفتتاح مشروع "إحياء طريق الكباش".



استمتاع السياح بنقوش جدران ملوك الفراعنة



استمتاع سياح العالم فى معابد الأقصر



استمتاع سياح الغرب بمعبد حتشبسوت بالأقصر



أفواج العالم خلال الزيارات على المعابد



اقبال كبير على معبد الملكة حتشبسوت



الأفواج السياحية داخل معابد الكرنك



الإقبال السياحي فى المعالم الفرعونية بالأقصر



السياح خلال التوافد يومياً على المعابد



السياح خلال توافدهم على معابد الأقصر



السياح خلال شراء الهدايا من مصانع الألباستر غرب الأقصر



السياح يستمتعون بالأعمدة الفرعونية فى المعابد



السياح يلتقطون الصور التذكارية بالمعابد



توافد الأفواج السياحية على المعابد الفرعونية بالأقصر



توافد السياح يومياً بالمعابد فى الأقصر



جانب من الاقبال السياحي على معبد حتشبسوت



جانب من توافد السائحين على المعابد بالأقصر



زيارات السياح لمعبد حتشبسوت بالأقصر



سحر الحضارة والبناء الفرعونى يجذب السياح



طقوس السياح فى المعابد خلال زيارتهم للأقصر