وكيل صحة الدقهلية يناقش الوضع الوبائى لكورونا بالمستشفيات.. وتفعيل غرفة عمليات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا بقاعة الاجتماعات مع مديري الإدارات الفنية لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمستشفيات.

واستعرض وكيل الوزارة، خلال الاجتماع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ونسب تردد المواطنين المشتبه بإصابتهم على المستشفيات وكذلك نسبة إشغال الأسرة بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة.

ووجه مكي بتفعيل غرفة عمليات متابعة حالات الكورونا بكامل تشكيلها للعمل 24 ساعة تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة وبرئاسة احد قيادات العلاجي والوقائي والرعاية الأساسية، وممثل من نظم المعلومات وممثل للإسعاف ومندوبين من المستشفيات التابعة للأمانة ومندوب من التأمين الصحى و تقوم الغرفه بمتابعة كافة أعمال التشغيل الطبى بجميع المستشفيات و التنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة لتوزيع الحالات بينها طبقا لنسب الاشغال و تقييم الحالات و التاكد من توافر الاطقم الطبيه والأكسجين والأدوية والمستلزمات واتخاذ اللازم فورا لدعم المستشفيات.



وأشار مكي، إلى ضرورة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى وأهمية المرور الدوري على الاقسام الداخلية والرعايات المركزة لمراجعة وتقييم موقف الأكسجين والتأكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والوصلات، كما أكد ضرورة تأمين جميع المستشفيات بأرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للأكسجين الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

ووجه وكيل الوزارة برفع معدلات الزيارات المنزلية والاتصالات التليفونية من قبل الفرق الطبية لمتابعة مرضى العزل المنزلي والاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للمرضى بصفة دورية ومتابعة المخالطين لهم، حيث يسهم ذلك بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم الخدمات العلاجيه في الوقت المناسب، وأكد ضرورة التسجيل على منظومة co trace بصورة دورية.



جاء ذلك في اطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد وإيماء لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.