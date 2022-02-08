وكيل "أوقاف الإسكندرية" فى جولة مفاجئة بالمساجد: لا مكان لمهمل أو مقصر

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء بالمرور على مساجد إدارة وسط من قبل صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة العشاء متفقدا بنفسه أسطح المساجد ودورات المياه.

وقال فى بيان له أنه لا مكان لمهمل أو مقصر أوكسول، وأن المجتهد في عمله المخلص سيُكرم وسيكافئ على جهده وما يقدمه لدينه ووطنه، والمرحلة الراهنة تحتاج إلى رجال مجتهدين صادقين مخلصين لدينهم ووطنهم.

ويوجه قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية بضرورة مواصلة النزول على أرض الواقع لتفقد الأوضاع على الطبيعة والتأكد من وجود الجميع في مقر عمله قبل أن يمر فضيلته فلن يسمح بإفلات أحد من العقاب وسيتم مسائلة جميع المقصرين.