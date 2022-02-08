اليوم السابع
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وزير الدفاع البلغارى: الولايات المتحدة تؤخر تسليم مقاتلات "اف-16" إلى صوفيا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:00 م
وزير الدفاع البلغارى: الولايات المتحدة تؤخر تسليم مقاتلات "اف-16" إلى صوفيا مقاتلات اف 16
صوفيا أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع البلغارى ستيفان يانيف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب البلغارى تأجيل تسليم مقاتلات "اف-16" الأمريكية إلى صوفيا لعدة أشهر.

 

وقال يانيف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية - : "لقد تلقينا رسالة رسمية من شركة (لوكهيد مارتين) الأمريكية، يشار فيها إلى تأخر التوريدات الأولى للطائرات.. وتُحدد فى الرسالة فترة حوالى عدة أشهر".

 

ووفقًا لجدول التوريدات، من المفترض أن تتلقى بلغاريا أول مقاتلة بحلول منتصف سبتمبر 2023 المقبل، وسيتم إيصال 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2023، على أن يتم تسليم باقى الطائرات فى الربع الأول من عام 2024.

 

وكان عقد شراء بلغاريا طائرات مقاتلة "اف-16" بقيمة 1.26 مليار دولار، قد دخل حيز التنفيذ فى يوليو 2019، وتم تسديد المبلغ فورًا، ومن المفترض أن تكون الطائرات جاهزة للاستخدام القتالى خلال 5 أعوام بعد دخول العقد حيز التنفيذ.

 


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