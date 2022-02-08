اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:49 م
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وزير الداخلية الكويتي: مستعد إلى الاستجواب أمام مجلس الأمة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:07 م
وزير الداخلية الكويتي: مستعد إلى الاستجواب أمام مجلس الأمة مجلس الأمة الكويتي
وكالات

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أعلن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، أنه مستعد للصعود إلى منصة الاستجواب، لتفنيد محاور الاستجواب الأربعة المقدمة من النائب شعيب المويزري.

وقال الوزير الناصر وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلاثا: "جاهز لصعود المنصة ومستعد وليس لدي ما أخفيه.. بالرغم من مخالفة الاستجواب للائحة الدستورية".

يأتي ذلك، فيما أكد مجلس الوزراء الكويتي أن الاستجواب حق دستوري للنائب يكفله الدستور، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المتميزة والدؤوبة في مجال عمله ودوره المشهود في خدمة دولة الكويت وتفانيه لتقوية علاقات الشراكة والصداقة بين دولة الكويت ودول العالم لتعزيز مكانتها خليجياً وعربياً وعالمياً.

ويعد استجواب الناصر هو الثاني للحكومة منذ تشكيلها قبل 40 يوماً، بعد أن تخطى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي أول استجواباتها في 26 من شهر يناير الماضي.

 

 

 

 


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