وزير الخارجية يتلقى اتصالا من المبعوث الأمريكى للتنسيق بشأن قضايا تغير المناخ

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم الثلاثاء، اتصالاً مرئياً من المبعوث الرئاسي الأمريكي للمُناخ جون كيري، وذلك في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة الـ 27 للمؤتمر الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر 2022، وكذلك لمواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على اعتزام مصر كرئيس للدورة الـ27 البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر في جلاسجو لتعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ وتمويل مساعي الدول النامية لهذا الغرض، مضيفاً أن الرئاسة المصرية للدورة الـ 27 ستعمل على الوصول لنتائج تعكس الطموح الدولي لمواجهة تغير المُناخ، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم الدول النامية وفي مقدمتها الدول الإفريقية، وأن مصر تعول على دعم الولايات المتحدة لتحقيق تلك النتائج المرجوة.