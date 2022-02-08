وزير الخارجية الباكستانى: نتطلع لعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة

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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن بلاده تتطلع للعلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة.

ورحب قريشي- في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المحلية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، بتصريح واشنطن الإيجابي فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للصين، قائلا إن علاقات باكستان مع الصين تاريخية واستراتيجية بينما تشهد العلاقات الروسية-الباكستانية تقدماً ملموساً.

وأضاف أن اللقاء الذي أجراه خان مع الرئيس الصيني شي جين بينج كان مثمراً وناجحاً، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على العلاقات الاستراتيجية التعاونية والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وأشار إلى أن الجانب الصيني أكد التعاون الكامل في مجالات الصناعة والمناطق الاقتصادية الخاصة والتكنولوجيا والزراعة ضمن المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي