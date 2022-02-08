واشنطن وطوكيو تتفقان على تخفيف الرسوم الجمركية على الصلب الياباني

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أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع اليابان لتخفيف الرسوم الجمركية على الواردات من الصلب الياباني والتي كانت مفروضة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية -في بيان- أنه بموجب الاتفاق ستسمح الولايات المتحدة بدخول 25ر1 مليون طن متري من الصلب الياباني إلى السوق الأمريكية سنويا بدون رسوم جمركية، وفي المقابل ستعمل اليابان على مكافحة فائض الإنتاج من الصلب، حيث كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد فرضت في عام 2018 رسوما جمركية بنسبة 25% على وارداتها من الصلب من اليابان.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الاتفاق سيعزز صناعة الصلب الأمريكية ويضمن استمرار قدرتها على المنافسة، كما سيتيح الصلب بأسعار مخفضة، وفي نفس الوقت يتجاوز قضية خلافية مع اليابان التي تعد من أهم حلفاء أمريكا.

وترى الولايات المتحدة أن هذا الاتفاق يأتي كذلك للتصدي لممارسات من جانب الصين تعتبرها واشنطن ضارة بالصناعات والعمال الأمريكيين، كما يؤكد الاتفاق متانة العلاقات الأمريكية ـ اليابانية، حسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ويأتي هذا بعد أن وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في العام الماضي وزيرة التجارة ريموندو والممثلة التجارية كاثرين تاي بالعمل مع المسئولين اليابانيين للتوصل إلى حل لقضية هذه الرسوم.