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نقيب المهندسين: مصر تحتل المركز 28 فى الترتيب العالمى لجودة الطرق

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:20 م
نقيب المهندسين: مصر تحتل المركز 28 فى الترتيب العالمى لجودة الطرق المهندس هاني ضاحي
ماجد تمراز

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قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنه حتى عام 2014 كانت شبكة الطرق القومية في مصر 20 ألف كيلو متر، وما يحدث الآن أنه تم إضافة 5000 كيلو متر للشبكة، وإنشاء ما يقرب من 21 محورًا مروريًا على النيل لحل المشكلات المرورية الكبيرة على الطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الشبكة حدث بها طفرة، وتم الدفع بوسائل نقل جديدة ومختلفة خلال 7 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر في الترتيب العالمي لجودة الطرق، كانت تحتل المركز 118 على مستوى العالم، ولكن أصبح ترتيبها الـ 28، وشبكة الطرق القومية منذ أن انطلقت عملية التطوير بها في 2014 وحتى اليوم، وهي مرتبطة بباقي الشبكات على مستوى الجهورية".

وتابع: "هناك 3 خطوط جديدة خاصة بمترو الأنفاق، والقطار المكهرب الذي يربط بين مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، ماراً بمنطقتي العبور والشروق ووصولاً بالعاصمة الإدارية، بالإضافة للمونوريل، وكل ذلك كان له علاقة بشبكة الطرق الجديدة، وهناك تحدي مازال قائمًا، وهي السكة الحديد، والتطور الذي حدث فيها متمثلة في إضافة عربات جديدة والقاطرات الجديدة التي تم الدفع بها أحدث طفرة، والجديد هو دخول عصر القطارات السريعة، وهي نقلة جديدة في منظومة السكة الحديد التي أصبحت مشروعًا قوميًا".


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