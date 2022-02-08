نصاب بالقاهرة يعترف: استوليت على أموال الشباب عبر فيس بوك بزعم توفير وظائف

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف نصاب بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم، من خلال حملات ضخمة على السوشيال ميديا عن وظائف وهمية، وجمع أموال بزعم أنها مصاريف إدارية.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة أعمال النصب على راغبى الحصول على وظائف من خلال موقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتضرر عدد من المواطنين من قيام شخص مجهول بتدشين العديد من الإعلانات عن وظائف شاغرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتطبيق محادثات "واتس آب"، ليتسنى له الحصول منهم على بيانات وصور شخصية كمصوغات للتعيين، فضلاً عن تحويلهم مبالغ مالية له بدعوى كونها رسوم إدارية لتأدية الإختبارات المؤهلة للتعيين بتلك الوظائف بخلاف الحقيقة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، وقيامه بارتكاب 24 واقعة بذات الأسلوب بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور وضبطه .. وعُثر بحوزته على (عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى" بمواجهته إعترف بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والحصول منهم على مبالغ مالية فتم حبسه.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".