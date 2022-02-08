اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 .. تعليم المنوفية: تقدير كراسات الإجابة للطلاب الشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:03 م
نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 .. تعليم المنوفية: تقدير كراسات الإجابة للطلاب الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 

تابعت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير  مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية  ،انتظام سير أعمال تقدير درجات كراسات الإجابة لامتحانات نصف العام 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك  بمدرسة الإعدادية القديمة للبنين بشبين الكوم وذلك للاطمئنان على انتظام وانضباط العمل وفق التعليمات والإجراءات المتبعة،  ومراعاة  الدقة في التصحيح حرصا على حقوق الطلاب والتأكد تماما من تقدير كافة الإجابات التي حررها الطالب بكراسة الإجابة .

وخلال الجولة شددت مدير المديرية  على عدم السماح لأي من العاملين داخل غرف تقدير الدرجات باستخدام المحمول،  داخل الحجرات مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا .

 


محافظة المنوفية

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 التيرم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية 2022

نتيجة الإعدادية 2022

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