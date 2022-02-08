مليونى جرعة من لقاح "جونسون" تبرعًا من الاتحاد الأوروبى لنيجيريا

وكالات

أعلنت الحكومة النيجيرية، أنها ستتلقى مليوني جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس "كورونا" تبرعا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "فانجارد نيوز" النيجيرية عن بيان أصدرته الحكومة أنه سيتم تسليم اللقاحات إلى الوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية ومخزن التبريد الاستراتيجي الوطني في أبوجا.

ويأتي التبرع في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة مرحلة أخرى من التطعيم الشامل بهدف السيطرة على جائحة كورونا، كما يأتي بعد ستة أسابيع من سحب الحكومة بنجاح حوالي 1066214 جرعة لقاح أسترازينيكا منتهية الصلاحية والتي تم إتلافها لاحقًا.

وفي الوقت الحالي، تلقى أكثر من 14 مليونا و93 ألفا و873 شخصًا حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا في نيجيريا، بينما تم تطعيم 5 ملايين و252 ألفا و406 أشخاص الجرعة الثانية.

وعلى الرغم من وجود تحديات تتعلق بالتردد المفرط في استخدام اللقاحات في البلاد، إلا أن الوكالة الوطنية ومن خلال مديرها التنفيذي، الدكتور فيصل شعيب، قد أعربت مؤخرًا عن تفاؤلها بأنه سيكون هناك تحسن.