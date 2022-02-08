اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل وإصابة 49 شخصا إثر وقوع انهيار طيني غربي كولومبيا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:49 م
مقتل وإصابة 49 شخصا إثر وقوع انهيار طيني غربي كولومبيا انهيار طينى
أ ش أ

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قالت السلطات في كولومبيا إن 14 شخصا قتلوا وأصيب 35 آخرون، إثر وقوع انهيار طيني اجتاح منطقة سكنية في بلدة غربي البلاد اليوم /الثلاثاء/.
ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن مسئولين في كولومبيا قولهم، إنه تم الإبلاغ عن فقدان شخص آخر بعد الانزلاق المميت في "ريسارالدا" ببلدية بيريرا.
وحذر رئيس بلدية بيريرا، الذي أكد عدد القتلى - حسبما تشير الشبكة الأمريكية - من استمرار خطر الانهيار الأرضي في المنطقة، وحث اتخاذ اللازم لتجنب المزيد من الضحايا.


كولومبيا

انهيار طينى

انهيار طينى فى كولومبيا

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