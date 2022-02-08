اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع إزالة حالات تعد رصدتها المتغيرات المكانية ببنها

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:26 ص
محافظ القليوبية يتابع إزالة حالات تعد رصدتها المتغيرات المكانية ببنها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنطلاق المرحلة الثانية للموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقري سندنهور ومرصفا وكفر سندنهور والشموت التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث تم إزالة 5 حالات تعدي علي مساحة 650 م٢، عبارة عن بناء أسقف خرسانية وحوائط وأعمدة خرسانية بدون ترخيص، وصادر لهم قرارات إزالة بنطاق الوحدة المحلية لسندنهور، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

جاءت الحملة بحضور كلاً من اللواء مروان حبيب نائب مدير الأمن، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد حازم عفت مأمور مركز بنها، وحمادة وهدان نائب رئيس مركز ومدينة بنها، ومحمود أحمد مسئول المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.

من جانبه أكد الهجان، استمرار متابعته لانتظام سير العمل في حملات الإزالة لمنع أي تعديات مُخالفة والتعامل الفوري في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية "غير القانونية"، من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددا على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًاً على تطبيق القانون وهيبة الدولة.

وأوضح المحافظ، أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

الموجة الـ19

ازالة التعديات على الارض الزراعية

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