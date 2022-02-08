اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يسلم أجهزة منزلية لـ 15 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:47 م
محافظ الدقهلية يسلم أجهزة منزلية لـ 15 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية محافظ الدقهلية
الدقهلية: شريف الديب

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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بتوزيع أجهزة منزلية على 15 عروسة من الأسر الأولي بالرعاية، بحضور الدكتور هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار أكد "المحافظ "أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة اوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية، مشيرا إلى ان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك في إطار احتفالات الدقهلية بعيدها القومي وبمناسبة ذكري انتصارات شعب المنصورة علي حملات الغزو الأوروبى في فبراير عام 1250م، والتى اتخذتها الدقهلية عيدا قوميا لها تحتفل به المحافظة مع شعب الدقهلية كل عام.

 
 

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