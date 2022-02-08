مجلس الوزراء العراقى يستعرض تحديات تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة

كتب : أحمد جمعة

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء العراقى الأوضاع العامة في البلاد، والتحديات الكبيرة التي تواجه البلد خلال المرحلة الراهنة، وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس، ومصالح البلد.

وجدّد الكاظمي تقديم التعازي لعائلتي الشهيد القاضي أحمد فيصل الساعدي، والشهيد الرائد حسام العلياوي اللذين تم اغتيالهما على يد العصابات الإجرامية في محافظة ميسان.

وأكد أن الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، وشكلت قيادة عمليات ميسان، موضحا أنه يتابع شخصياً مع القيادات الأمنية في المحافظة تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة ببسط الأمن، والقانون، وفرض هيبة الدولة، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، متوعداً بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن المحافظة واستقرارها، وشدد على رفض أي شكل من اشكال التجاوز على الدولة ومؤسساتها.

وجرى خلال الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في احتواء الأعداد المتزايدة للإصابات، وتوفير كل المستلزمات المطلوبة في جميع المستشفيات، إلى جانب الاستمرار في تأمين اللقاحات للمواطنين.