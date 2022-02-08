قرار قضائى إيطالى يفاقم أزمة حركة خمس نجوم الداخلية

فاطمة شوقى

فاقم القضاء الايطالي الأزمة السياسية داخل حركة خمس نجوم، وذلك بعد أن علقت محكمة إدارية بمدينة نابولي تعديل نظامها الأساسي والذي بموجبه تم انتخاب رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي رئيسا سياسيا للحركة، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

واستجاب قرار محكمة نابولي لطعن قدمه ناشطون في الحركة احتجاجا على استبعاد منتسبين في عملية التصويت التى أسفرت عن تعديل النظام الأساسي وانتخاب كونتي.

وأكد مؤسس الحركة، بيبي جريللو، في مقال نشره عبر مدونة خمس نجوم اليوم الثلاثاء، أنه يحترم الحكم القضائي، مطالبا أعضاء الحركة بعدم "اتخاذ قرارات متهورة ومبادرات محفوفة بالمخاطر قبل التوافق بشأن المسار الذي يجب اتباعه".

وتشهد حركة خمس نجوم انقساما داخليا وتنافسا على القيادة بين كونتي ورئيسها السياسي السابق لويجي دي مايو، كما أن شعبيتها تراجعت كثيرا بعد تصدرها للانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018.