اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

قالها عاملك مفاجأة.. تفاصيل مؤلمة لمقتل سيدة على يد زوجها بحلوان.. لايف

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:13 م
قالها عاملك مفاجأة.. تفاصيل مؤلمة لمقتل سيدة على يد زوجها بحلوان.. لايف محكمة - صورة أرشيفية
كتب: أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثا جديدا عن قتل مواطن لزوجته في حلوان، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس تأجيل محاكمة فرد أمن، لاتهامه بقتل زوجته على إثر خلافات سابقة بينهما فى القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان، لجلسة 6 أبريل المقبل.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت أبو العلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى و عمر عاشور.
 
وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل زوجته المجنى عليها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه، بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مستغلا تواجدها بمفردها، وما أن أطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلا اطمئنانها له لقرابتهما فأنقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقا، فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قاتل زوجته

جرائم الأسرة

أخبار الحوادث

جرائم العائلة

خلافات أسرية

جريمة أسرية

جريمة قتل حلوان

قاتل زوجته في حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مذبحة الحي الراقي.. أول صور لقاتل زوجته وشقيقته وزوجها في الزمالك

السبت، 05 فبراير 2022 01:28 م

تقتل زوجها بمساعدة أصدقائها فى المنصورة "خدرته و طلعوا خلصوا عليه".. فيديو

السبت، 05 فبراير 2022 01:06 م

أسماء ضحايا مذبحة الزمالك.. شاب 22 سنة يقتل زوجته وشقيقته وزوجها وينهي حياته

السبت، 05 فبراير 2022 12:33 م

جريمة بشعة في الحي الراقي.. رجل يقتل زوجته وابنيه ويصيب حماته ثم يطلق النار على نفسه فى الزمالك.. الذعر يخيم على الأهل والنيابة تستمع للشهود وتنتدب المعمل الجنائى وتستعجل التحريات.. والإسعاف تنقل الجثث للمشرحة

السبت، 05 فبراير 2022 01:44 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة