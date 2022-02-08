غلق وتشميع 16 محلا وكشكا غير مرخص وتحرير 24 محضر إشغال طريق بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على نهر الطريق العام بمناطق شارع طنطا وسوق حي السلام، بالإضافة إلى التأكد من تراخيص المحال واستيفاء شروط الصحة العامة، والسلامة المهنية والأمن الصناعي.



وخلال الحملة جرى غلق وتشميع 13 محلا تجاريا، وغلق وتشميع 3 أكشاك، و تحرير 24 محضر إشغال طريق، و8 ومحاضر إدارة نشاط بدون ترخيص، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن ذلك يأتي في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وشرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة، والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.



وأضاف البيان، أنه جرى التنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مع استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.









