عمليات بغداد تظبط كمية من المواد المتفجرة فى "أبوحبة" جنوب بغداد

أ.ش.أ

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، ضبط كمية من المواد المتفجرة في منطقة "أبو حبة" جنوب العاصمة العراقية.

وأوضحت قيادة العمليات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن:" القيادة تواصل تنفيذ واجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، حيث تمكنت قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي مكتب المحمودية من ضبط كمية من المواد المتفجرة في منطقة (أبوحبة) جنوبي بغداد.

وأوضحت أن المواد المتفجرة تحتوي على قنبلة هاون عيار 60 ملم عدد 3 جديد، وصاروخ SPG9 عدد 3 جديد، ومسطرة تفجير عدد 1 مستهلكة، ودائرة كهربائية حجم صغير عدد 11، وجهاز مناداة نوع موترلا عدد1، وجهاز مناداة نوع كينود عدد1، فضلا عن شاحنة جهاز كينود عدد1، وكاميرات نوع سامسونك عدد2.

كما تم العثور على مادة C4 نصف كيلو داخل حقيبة نسيجية، وفتيل تفجير بطول نصف متر، وبطارية موبايل سامسونك عدد1 مستهلكة، وبطارية جافة عدد1 مستهلكة، بالاضافة إلى نطاق عسكري عدد1"، مشيرا إلى أنه "تم رفع المواد بدون حادث