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طقس اليوم.. ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 18 درجة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:00 ص
طقس اليوم.. ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 18 درجة الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة  ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة بالجو فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات.
 
 
 
 
 

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