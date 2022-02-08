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طقس المنيا الآن.. سماء صافية وشمس ساطعة واختفاء الغيوم بجميع الأنحاء.. لايف

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:06 ص
طقس المنيا الآن.. سماء صافية وشمس ساطعة واختفاء الغيوم بجميع الأنحاء.. لايف طقس - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم، حيث تشهد المحافظة طقسا مستقرا وسطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، واختفاء للرياح واختفاء للغيوم فى مختلف الأنحاء.

يأتى ذلك على عكس الأسبوع الماضى، والذى شهدت فيه المحافظة طقسا غير مستقر وبرودة شديدة ليلا ونهارا وظهور للغيوم بكثافة إلى جانب نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

 
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أى تقلبات جوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
 
 


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