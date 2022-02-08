اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:16 م
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ضبط 5 آلاف قرص ناموس محظور تداولها و2200 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغربية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:48 م
ضبط 5 آلاف قرص ناموس محظور تداولها و2200 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغربية المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 5 آلاف و508 أقراص ناموس محظور تداولها، و2200 عبوة مستحضرات تجميل وعدسات لاصقة منتهية الصلاحية.

كان وكيل وزارة التموين وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية وشركات المستلزمات الطبية لإحكام الرقابة التموينية عليها.

وجرى استهداف محل لبيع المستلزمات الطبية بداخله 2200 عبوة مستحضرات تجميل وعدسات لاصقة منتهية الصلاحية.

كذلك ضبط مخزن منظفات بمركز زفتى، بداخله 5 آلاف و508 أقراص ناموس محظور تداولها، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تموين الغربية

طنطا

مستحضرات تجميل

قرص ناموس

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