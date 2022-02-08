ضبط متهم مطلوب فى 21 قضية تبديد

كتب محمود عبد الراضى

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص مطلوب فى 21 قضية بتهم (تبديد -شيك-ضرب) بإجمالى حبس 9 سنوات و35 يوماً.

وتم ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة المعادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى عرضه على جهات التحقيق.

وفى واقعة مشابهة، تمكن ضباط البحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، من ضبط أحد المسجلين خطر والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من قضايا القتل والخطف وإطلاق النار.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط البحث الجنائى بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، من ضبط مسجل خطر مطلوب ضبطه وإحضاره فى 9 قضايا، حيث تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية من ضبط المدعو أحمد .م.ح.م 52 سنة عاطل ومقيم قريه ديمشلت دائره مركز دكرنس، وذلك أثناء اختبائه داخل إحدى الشقق السكنيه ببندر بلقاس.