اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:14 م
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ضبط صاحب مخبز بلدى لتجميعه ألف رغيف خبز لبيعه فى السوق السوداء ببنى سويف

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:04 م
ضبط صاحب مخبز بلدى لتجميعه ألف رغيف خبز لبيعه فى السوق السوداء ببنى سويف خبز - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تمكنت مديرية التموين بمحافظة بنى سويف من ضد أحد المخابز البلدية لقيام صاحبها بتجميع 1000 رغيف مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح منه، كما تمكنت الحملة من تحرير 13محضراً لعدم الإعلان عن الأسعارفي الأنشطة المختلفة،و13 محاضر لجزارين وتجارمواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير 13 محضرا لجزارين، لقيامهم بعرض وبيع لحوم غير مغطاة بالشاش الأبيض، و3 محاضر لأصحاب منشآت لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل تجاري، و3 محاضر لتجار مواد غذائية لقيامهم بحيازة وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير لها.

وتحرر 8 محاضر في حملة تموينية على المنشآت التجارية، ومحضر لعدم الإعلان عن سياسية الاستبدال والاسترجاع ، و3 محاضر ضد أصحاب مخابز لعدم تسليم ماكينة صرف خبز، و2 محضر لتجميع مواد وسلع تموينية غير مصرح بتداولها خارج التموين حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشان.


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