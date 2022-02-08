اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:39 ص
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"صحة المنيا" تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الناصرية بمركز بنى مزار

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:00 ص
"صحة المنيا" تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الناصرية بمركز بنى مزار قافلة طبية - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الناصرية بمركز بني مزار لليوم الثانى على التوالى ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، أنف وأذن وحنجرة وكشف نساء وتنظيم الاسرة، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


مديرية الصحة

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بنى مزار

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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